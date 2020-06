Parcheggio selvaggio sul prato dei narcisi, pioggia di multe

La fioritura dei narcisi quest'anno si è spostata, il divieto di sosta sui prati dell'Antola no.

Martedì pomeriggio le guardie ambientali del Wwf, con qualifica di polizia Amministrativa, hanno sanzionato 21 auto posteggiate sul pratone di Casa del Romano.

Era dal 2017 che non succedeva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il divieto di circolazione e sosta di mezzi motorizzati fuoristrada in un prato del parco dell'Antola la multa, in forma, ridotta è di 206 euro.