Manifestazione antifascista e festa di CasaPound: sabato ad alta tensione

Sarà un sabato 20 gennaio caldo a Genova per la doppia manifestazione nella zona della Foce che vede protagonisti da una parte gli attivisti di Genova Antifascista in piazza Alimonda e dall'altra i militanti di CasaPound impegnati nella festa per il tesseramento in via Montevideo. Ampio schieramento di forze dell'ordine, polizia e carabinieri, per tenere ben separati i due eventi ed evitare le tensioni.

La manifestazione di Genova Antifascista

La manifestazione di Genova Antifascista è stata convocata per rispondere all’aggressione ad alcuni militanti antifascisti avvenuta lo scorso venerdì in piazza Tommaseo, a poca distanza dalla sede di CasaPound. “Rispondiamo alle aggressioni fasciste”, fanno sapere dalla pagina Facebook i membri di Genova Antifascista, dando appuntamento per sabato 20 gennaio alle 16 in piazza Alimonda, «per dire che non accettiamo nessuna aggressione né intimidazione fascista. Per dire che le strade sono nostre e che non accettiamo di non poterle attraversare. Per dire che i covi fascisti vanno chiusi - proseguono - La nostra risposta è nelle strade, l’antifascismo non si delega e non si strumentalizza. Genova ha sempre rifiutato l’infamia fascista e continuerà a farlo». La manifestazione è stata organizzata, come detto, in seguito all’episodio che si è verificato lo scorso venerdì tra via Montevideo, dove ha sede CasaPound, e piazza Tommaseo: stando a quanto ricostruito, alcuni antifascisti che stavano attaccando volantini in zona sarebbero stati aggrediti con cinghie e bottiglie dai militanti di estrema destra, e uno di loro sarebbe stato raggiunto alla schiena con una coltellata.

La festa del tesseramento di Casa Pound

Contemporaneamente, sabato 20 gennaio alle ore 16 presso la sede di Casa Pound in via Montevideo andrà invece in scena la festa del tesseramento del movimento di estrema destra, dove sarà anche possibile firmare per la candidatura alle prossime elezioni politiche.