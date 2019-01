Incidente in Ansaldo, muore operaio 42enne

Ancora una morte sul lavoro a Genova, questa volta nello stabilimento di Campi di Ansaldo Energia, dove lunedì mattina intorno alle 8 un operaio di 42 anni, dipendente della ditta Geko, ha perso la vita.

La dinamica del tragico incidente ancora non è chiara: stando ai primi accertamenti effettuati da carabinieri di Sampierdarena e dall'Asl, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carico che si è sganciato da una gru durante la movimentazione nel piazzale interno.

A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, che hanno subito provato a soccorrerlo. Le sue condizioni però erano troppo gravi, e non è riuscito neppure ad arrivare in ospedale. La Fiom Cgil ha subito dichiarato uno sciopero immediato di 8 ore in seguito alla tragedia.