Incendio macchinario nelle officine Ansaldo, nessun ferito

I vigili del Fuoco, poso dopo mezzogiorno di martedì 10 aprile, sono stati impegnati in un intervento nelle officine dell'Ansaldo Energia in via Nicola Lorenzi. Un macchinario speciale, per cause ancora in fase di accertamento da parte del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale (il Niat), ha preso fuoco.

Dalla centrale sono state inviate due squadre e il carro autoprotettori. Sul posto i pompieri hanno domato le fiamme stendendo i tubi e sparando il liquido schiumogeno, rimanendo in azione per una quindicina di minuti. Subito dopo, i lavori sono continuati per allontanare il fumo dalla zona interessata, da quella adiacente e dai due piani superiori dove si trovano gli uffici. I dipendenti erano già usciti dalla palazzina, seguendo le norme imposte dal piano di evacuazione, e si erano radunati nel punto di raccolta.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale.