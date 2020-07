Tre anni fa moriva Paolo Villaggio, il ricordo dei figli

Ve lo immaginate il ragionier Fantozzi Ugo in smartworking al tempo del covid? O Paolo Villaggio vedere la sua Samp lottare per salvarsi dalla serie B? Forse lui direbbe di aver amato nella seconda parte della sua vita la Lazio.

Tre anni fa ci lasciava l'attore genovese, icona pop e ritratto di un'Italia in bianco e nero. Lo scorso aprile, durante la quarantena, Tullio Solenghi aveva omaggiato l'amico Villaggio leggendo in video "Gita alle grotte di Postumia", una delle avventure più famose di Fantozzi.

Nell'anniversario della sua morte, il 3 luglio 2017, sono i figli, Elisabetta e Piero (lui sì laziale, per davvero!) a ricordare il padre con un post pubblicato sui social: «Ciao papà, sono 3 anni. Ogni tanto sembrano 3 giorni altre volte una vita. Ci manchi più di quello che tu possa immaginare. Ti ringraziamo per essere stato così unico e speciale».

Paolo Villaggio ha rappresentato al meglio la parte più sana, spesso malinconica, dell'Italia e proprio come in una partita di calcio ancora oggi si merita sempre '90 minuti di applausi.