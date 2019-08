Un anno senza Morandi: Genova si ferma per ricordare le vittime

Il giorno più triste per Genova, dopo mesi in cui si è tanto discusso di rinascita e ricostruzione, è arrivato: mercoledì 14 agosto 2019 è trascorso un anno esatto dal crollo del ponte Morandi.

A 365 giorni dal crollo, Genova prova a lasciarsi il passato alle spalle e a ripartire. Lo fa rendendo omaggio alle vittime, con una cerimonia ufficiale davanti alla pila 9 del nuovo ponte a cui partecipano anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rappresentanti del governo e e le più alte cariche della città e della regione. Alla cerimonia, officiata dal cardinale Angelo Bagnasco nel capannone in cui è sorta la prima pila del nuovo ponte, la 9, partecipano anche 185 parenti delle 43 vittime.

La diretta

LA BANDIERA DI SAN GIORGIO SULLA NUOVA PILA 9

Il primo momento emblematico è poco dopo le 8 del mattino, quando la bandiera di San Giorgio - quella di Genova, con croce rossa su fondo bianco - viene issata sopra la nuova pila 9, la prima del ponte in fase di ricostruzione, simbolo di una città che non vuole arrendersi (guarda il video).

Sotto il palco della cerimonia viene portato il crocifisso della Parrocchia del Campasso: in chiesa era posizionato in modo tale che, quando si aprivano le porte dell'edificio, il Cristo guardasse il ponte.

CHI È ARRIVATO

Verso le 8,30 iniziano ad arrivare i primi esponenti del governo e del Parlamento insieme con rappresentanti di varie forze politiche (come Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd). Poco dopo le 9 arriva il vicepremier Matteo Salvini. Alle 9,30 giungono il premier Giuseppe Conte accompagnato dal sindaco Marco Bucci, e il vicepremier Luigi Di Maio.

Verso le 10 l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso.

GLI ESPONENTI DI ATLANTIA LASCIANO LA CERIMONIA

Presenti anche Giovanni Castellucci e Fabio Cerchiai, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Atlantia, e Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. La loro presenza - speicalmente quella di Castellucci - ha portato qualche momento di tensione sotto il capannone della cerimonia, poiché alcuni parenti avevano chiesto che non partecipasse. Alla fine, viste le polemiche, prima dell'inizio della cerimonia, Castellucci e Cerchiai sono andati via.

IL DOLORE DEI PARENTI DELLE VITTIME

Grande la commozione e il dolore dei parenti delle vittime, in mattinata è stato registrato un lieve malore dovuto alla forte tensione emotiva e alcuni sono usciti in lacrime prima dell'inizio.

LA MESSA

«La città rinnova oggi il suo abbraccio ai famigliari delle vittime - sono le parole dell'arcivescovo Angelo Bagnasco - Siamo consapevoli che nessuno può colmare il vuoto dei loro cari, ma umilmente e con rispetto vogliamo stringerci a loro perché non si sentano troppo soli. Anche le parole del Santo Padre Francesco ci fanno sentire il suo affetto e la sua vicinanza: di cuore lo ringraziamo».

A seguire, la riconoscenza nei confronti di chi ha aiutato, ricordando «la luce dei soccorritori sbucati da ogni dove, come se fossero miracolosamente pronti ad essere presenti e operativi. È stato solo dovere? No, è stato anche amore»

Non tutti hanno accettato l’omaggio dello Stato. Alcune famiglie hanno preferito ricordare privatamente o in modi alternativi i loro cari perduti, ma ciò che accomuna la città, oggi, è il desiderio di rispettare la memoria di chi non c’è più fuggendo al clamore. L’unico sottofondo concesso, anche durante il minuto di silenzio previsto alle 11.36, sono i rintocchi delle campane delle chiese cittadine e le sirene del porto, che torneranno a suonare come accaduto anche il giorno dei funerali di Stato organizzati alla Fiera di Genova il 18 agosto 2018. A loro si uniranno anche i clacson dei tassisti che partecipano così al lutto. I commercianti sono stati invitati, alle 11.36, ad abbassare le saracinesche dei negozi.

Segui la diretta della cerimonia

Le testimonianze e i ricordi dei genovesi

A poca distanza dal capannone in cui risuonano le parole della autorità, due maxi schermi su cui scorrono le immagini della cerimonia, un modo per restare uniti in un giorno in cui proprio di senso di comunità e unione si sente il bisogno, e in cui i ricordi inevitabilmente tornano alla mente.

«In quel momento mi trovavo a casa, era il mio primo giorno di ferie. Ero sdraiata sul letto tutta dolorante perché il giorno prima ero caduta per strada e mi ero fatta malissimo a un braccio - ricorda Barbara - Pioveva. Stavo smanettando su Facebook, ho appreso in quel modo della tragedia che aveva colpito la nostra città. Duecento metri di ponte venuti giù, un disastro. In quel momento, alle 11,36 del 14 agosto 2018 io ero a casa, tranquilla, 43 altre persone no. Nelle loro case non sarebbero più tornate».

«Ho ancora vivido, come penso tutti noi i ricordi di quel giorno - ricorda Michele, tra i primi quel giorno ad accorrere sul luogo del disastro dal suo ufficio al Bic - quel boato terrificante, il palazzo che trema e poi in mezzo alla pioggia fitta il ponte che non c è più, come in un incubo. Affido a Dio le anime delle persone che quel giorno hanno perso la vita, a loro va il mio pensiero oggi e alle loro famiglie. Deve essere il giorno del silenzio e del ricordo».