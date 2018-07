G8: diciassette anni dopo ancora polemiche

19 luglio 2001 - 19 luglio 2018: Genova ricorda il G8 nella Superba e quello che accadde tra il 19 e il 22 luglio. Diciasette anni dopo la ferita è ancora aperta e la città rimane divisa sui fatti di quel terribile luglio.

Da una parte il sindacato FSP Polizia di Stato chiede la rimozione del cippo dedicato a Carlo Giuliani in piazza Alimonda e annuncia una manifestazione pubblica con volontaniggaio dalle 9.30 alle 12 a Bolzaneto, all'ingresso dell'Ipercoop. Dall'altra parte il Comitato Piazza Carlo Giuliani organizza, come ogni anno, una serie di eventi per ricordare quei giorni e, nonostante la riconciliazione tra polizia e magistrati avvenuta con l’incontro tra il capo della polizia Franco Gabrielli e i vertici della procura e del tribunale di Genova, la città non dimentica.

Proprio quest'anno, il 6 aprile scorso, i giudici della Corte dei Conti di Genova hanno condannando 28 persone tra personale medico-sanitario, membri della polizia, dei carabinieri e della polizia penitenziaria ritenuti responsabili a vario titolo delle violenze di Bolzaneto.