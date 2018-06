La Regione apre agli animali in corsia

All'ospedale con Fido e Micio ma seguendo regole ben precise. Sarà presto possibile l'accesso degli animali da compagnia in corsia, lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità Sonia Viale che venerdì 29 giugno porterà in giunta la delibera con le linee guida. Una risposta alle numerose richieste dei pazienti, sia ricoverati in ospedale sia in case di cura per anziani, che chiedono il conforto del proprio animale domestico ma anche un approccio sanitario grazie alla pet therapy riconosciuta a livello medico.

Dove e chi potrà entrare

Gli animali potranno accedere alle aree interne comuni (sala d’attesa, corridoi esterni ai reparti, terrazzi) e ai reparti con esclusione di quelli più delicati, tra questi ultimi sono indicati i pronto soccorso ma anche Ostetricia e Nursery. Potrà esserci un solo animale per volta in base agli orari di visita del reparto.

Non solo cani e gatti ma anche altri animali potranno far visita ai propri umani tramite permessi particolari. L'avviciamento e la gestione dell'animale sarà deciso di caso in caso per non recare eventuali danni al paziente.

La prima volta di Jean

La casa di riposo Doria di Struppa ha accolto per la prima volta Jean, una meticcia di sei anni metà pastore australiano e metà pastore tedesco dell'associazione Archi Pet. E il risultato è stato un successo: Jean ha fatto le feste agli 88 anziani ospitati nella residenza sanitaria assistenziale che si sono persi a coccolarla, avviando così il progetto di Pet Therapy Doctor Dog.