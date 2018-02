Addio ad Angela Burlando, prima donna poliziotto di Genova

Se n’è andata a 79 anni Angela Burlando, prima donna poliziotto di Genova, che nel corso della sua lunga carriera fu anche vice questore ai tempi del G8 di Genova.

Burlando, che in polizia era entrata nel 1965 come assistente, ha lavorato per 37 anni nelle forze dell’ordine prima di andare in pensione. Fu parte attiva nel movimento che portò alla riforma della polizia del 1981, si battè per i diritti delle donne nel corpo e a Genova, dove fondò la prima squadra antistupro, ricoprì prima la carica di ispettore capo, poi quella di dirigente del commissariato Foce-Sturla.

Andata in pensione nel 2002, Angela Burlando non abbandonò gli impegni pubblici ed entrò in politica. Eletta in consiglio comunale nelle liste del Pd con la giunta Pericu, restò a Tursi anche sotto la giunta Vincenzi. Nel 2012 partecipò alle Primarie per scegliere il candidato sindaco del Pd insieme con Marta Vincenzi, Roberta Pinotti, Andrea Sassano e Marco Doria, risultato poi vincitore. Non fu eletta in consiglio, ma continuò Non rientrò in Consiglio comunale, ma continuò l’attività politica.

Molto attiva sui social network, dove condivideva con amici e follower i suoi impegni e le sue attività, proprio a Facebook aveva affidato gli auguri per il nuovo anno. Burlando lascia il marito e i due figli: decine i messaggi di cordoglio, dolore e solidarietà per la sua scomparsa, i funerali celebreranno venerdì alle 10 nella chiesa di Santa Zita, preceduti dal rosario alle 18 di giovedì.