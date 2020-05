Scomparso da domenica, appello per ritrovare Andrea: «Aiutateci»

L’ultimo contatto domenica sera, poi il silenzio: Andrea Calabrese, 49 anni, non dà sue notizie ormai da quattro giorni, e i familiari, la sorella, la compagna e la figlia in particolare, sono molto preoccupati.

Calabrese viveva in un appartamento di via Canevari, dove i familiari hanno trovato sia i documenti sia il telefono: «Potrebbe essere in stato confusionale», spiegano, lanciando un appello a chiunque possa avere avuto sue notizie.

I familiari hanno già sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche. A oggi, però, di Calabrese ancora non si sono trovate tracce.