Trovato senza vita Andrea Calabrese, era scomparso da una settimana

È stato ritrovato nella serata di domenica 31 maggio 2020 il corpo senza vita di Andrea Calabrese, 49enne residente in via Canevari scomparso da una settimana.

I suoi familiari non avevano avuto notizie da domenica 24 maggio e si erano rivolti ai Carabinieri che avevano avviato le ricerche dopo la denuncia di scomparsa. Il corpo senza vita è stato ritrovato dai vigili del fuoco nei boschi di Sant'Eusebio dopo circa una settimana di ricerche approfondite nelle quali erano stati utilizzati anche i droni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per accertare le cause del decesso è stata disposta l'autopsia, non si esclude il gesto volontario. Andrea Calabrese lascia la sorella, la compagna e una figlia.