La Valpolcevera e il calcio ligure piangono Andrea Baffi

Pontedecimo e tutta la Valpolcevera piangono la scomparsa di Andrea Baffi, il 49enne deceduto tragicamente nel fine settimana durante una gita sul monte Toraggio. L'uomo era insieme a due amici e stava camminando su uno dei sentieri dell'alta Val Nervia, Alpi Liguri.

Baffi, nato nel 1970, era noto anche come calciatore, aveva vestito la maglia di diverse formazioni della Valpolcevera: dal Pontedecimo al Mignanego, ma anche Valponte e Isoverde con una parentesi a ponente con la maglia dell'Olimpic di Pra'. Qualche anno fa aveva perso anche la moglie, scomparsa in tragiche circostanze.

Il rosario per Andrea Baffi sarà lunedì 5 agosto 2019 alle ore 20.30 nella chiesa di San Cipriano, dove martedì 6 agosto 2019 si svolgerà anche il funerale dalle ore 9.

Tanti i messaggi di cordoglio da ex compagni di squadra e società di cui aveva vestito la maglia come difensore. L'Unione Sportiva Valponte ha scritto: «Tutta la Valponte con grande tristezza esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Andrea Baffi, calciatore gialloblu nelle stagioni 2001/02 e 2002/03. A Pino e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze».

Anche la Pro Pontedecimo ha espresso le proprie condoglianze commentando: «Siamo vicini al signor Giuseppe Baffi e ai suoi famigliari per la tragica scomparsa del figlio Andrea»