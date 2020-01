Farmaci anabolizzanti, operazione del Nas tocca anche Genova

C'è anche Genova fra le città, toccate dall'operazione 'Grecale' del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei carabinieri di Milano. In totale il bilancio parla di nove persone arrestate, sei denunce e un sequestro di due pistole, un pugnale militare e cinque conto correnti bancari. L'operazione ha permesso di sgominare una banda resasi responsabile di truffa ai danni del servizio sanitario nazionale, messa in atto falsificando ricette mediche e rivendendo farmaci con effetto anabolizzante.

Le indagini sono scattate a novembre 2018 in seguito a numerose segnalazioni di farmacie milanesi, monzesi e brianzole che denunciavano frequenti consegne di ricette rubate per ottenere farmaci dopanti. Dietro alle impegnative false c'era un'organizzazione criminale che ricettava farmaci a base di somatropina, l'ormone della crescita, utilizzata tra i giovani sportivi per far crescere rapidamente la massa muscolare.

Come agiva la banda degli anabolizzanti

Le 'ricette rosse' venivano rubate dagli ospedali e dagli ambulatori medici, per poi essere compilate con i dati di pazienti ignari, per ottenere farmaci dopanti a totale carico del sistema sanitario nazionale. A conclusione delle indagini il 21 gennaio il Nas, a Milano, Genova e Lecco, ha condotto in carcere due persone e messo ai domiciliari altre sette con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale - calcolati in almeno 60mila euro solo per il 2018 -, falsificazione di ricette mediche e ricettazione di specialità medicinali ad effetto anabolizzante.

I militari hanno inoltre sequestrato preventivamente cinque conti correnti bancari, per una somma di circa 20mila euro, nonché arrestato un uomo, incensurato, per possesso illegale di armi e munizioni, e denunciato altre sei persone sorprese a consegnare nelle farmacie le ricette false. Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni degli appartenenti all'associazione criminale, infine, sono state sequestrate una pistola Smith & Wesson, una pistola scacciacani, un pugnale militare di 21 centimetri e cento ricette rubate.