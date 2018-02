Bucci, "sopralluogo" in Amt: «Presto svelati i progetti per tram e metro»

Una visita al centro operativo Amt e alla rimessa Amt di Staglieno, da dove ogni mattina partono circa 500 autobus, l’incontro con i dipendenti e poi, in sede, con il dirigente Marco Beltrami, la promessa di lavorare per rendere il servizio di trasporto pubblico cittadino più efficiente e “green” grazie agli investimenti sull’elettrico.

È trascorsa così la mattinata del sindaco Marco Bucci, un “sopralluogo” in Amt cui ha partecipato anche il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari: nel centro operativo il primo cittadino ha potuto incontrare i gruppi di ricerca e sviluppo, capire il funzionamento del sistema di monitoraggio satellitare dei bus, il SiMon, con le diverse postazioni degli addetti all’esercizio, e osservare il percorso dei mezzi in tempo reale. In rimessa Bucci ha invece incontrato gli operai, visitato l’area manutenzione e di preparazione dei mezzi dove vengono eseguiti tutti gli interventi necessari all’effettuazione del servizio.

«Lavoriamo per permettere ad Amt di tornare a essere l’azienda di trasporto più efficiente del nord Italia - ha promesso il sindaco - Con il nuovo piano della mobilità, che presto presenteremo alla città, partirà una vera e propria rivoluzione che vedrà Genova dotata di linee di metropolitana di superficie e mezzi a impatto ambientale zero. Tutto nel segno dell’elettrico».

Il riferimento è al cosiddetto “Pums”, il Piano urbano della mobilità sostenibile annunciato lo scorso settembre e affidato al Centro italiano di eccellenza sulla logistica integrata (Cieli) dell’Università di Genova, diretto dall’ex candidato sindaco Enrico Musso, docente di Economia dei Trasporti. Le linee guida del Piano dovrebbero essere condivise nelle prossime settimane, illustrando finalmente i progetti per portare il tram in Valbisagno, dove da tempo i residenti chiedono di investire sul “ferro”, ma anche a Levante e Ponente. Bucci ha fatto un accenno anche alla metropolitana, confermando l’intenzione di portare avanti anche il progetto di prolungamento.