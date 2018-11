Amt, maxi verifica intensiva contro i "portoghesi": «Controlli in tutta Genova»

«Il messaggio che deve passare è: il biglietto va pagato». E per diffonderlo, Amt e Comune hanno unito le forze per una giornata di controlli straordinari alle fermate e sui bus delle linee cittadine finalizzati a scovare - e multare - i cosiddetti “portoghesi”.

Circa un centinaio, tra Polizia Locale e verificatori Amt, gli uomini che giovedì si sono piazzati alle fermate dei diversi quartieri per controllare che i passeggeri siano in possesso del biglietto. Anche l’assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari, e l’amministratore unico di Amt, Marco Beltrami, hanno voluto partecipare presentandosi alla fermata di via Roma a inizio mattinata.

«Vogliamo far capire una volta di più che bisogna pagare i biglietti, ed è per questo che supportiamo Amt in queste iniziative - ha detto Balleari - Uhn buon servizio passa anche attraverso il pagamento del biglietto, che tra l’altro a Genova ha un costo decisamente più basso rispetto a molte città italiane. Abbiamo abbonamenti che rendono il costo ancora più basso: il biglietto va pagato anche in segno di rispetto verso chi lo paga ogni giorno».

I controlli proseguono per tutta la giornata in diverse zone della città: la multa, per chi viene trovato senza, è di 40 euro se pagata direttamente al controllore (che è stato dotato di pos appositamente per facilitare i pagamenti), cifra che può salire sino a 220 se si lasciano passare due mesi senza saldare.

Recentemente Amt ha anche avviato i primi procedimenti penali verso i cosiddetti “evasori seriali”, persone più volte sorprese senza biglietto e destinatarie di diverse cartelle esattoriali inviate alla luce del mancato pagamento.