Amt: telecamere su 110 bus e altre 110 in arrivo

Come di consueto il Consiglio comunale di ieri è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Sui mezzi pubblici, bus e metropolitana, sono in crescendo gli episodi di violenza e di inciviltà. Per questo Lorella Fontana (Lega) ha chiesto quali azioni sono previste, da attuare nel più breve tempo possibile, per garantire la sicurezza dell'utenza e del personale Amt.

Per la giunta è intervenuto l'assessore Stefano Balleari: «Ad aprile insieme con l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino abbiamo incontrato il Questore, al quale abbiamo sottoposto la problematica della sicurezza, anche nelle stazioni della metropolitana. Abbiamo preso accordi per una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la sicurezza del posto di guida, 355 mezzi sono già attrezzati e 124 saranno pronti a breve. Su 110 autobus sono state montate telecamere con servizio di registrazione delle immagini ed entro fine anno saranno installate su altri 110 bus. A breve arriveranno i nuovi bus che hanno già installate le telecamere e il pulsante di richiesta di aiuto da parte del conducente è montato in un posto più nascosto del cruscotto. Su alcune linee notturne più critiche sono già presenti le guardie giurate».