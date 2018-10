Bus e metro gratis con il biglietto del teatro

Agevolare gli amanti della musica nell'utilizzo del servizio Amt per tornare a casa dopo lo spettacolo, senza pensieri e senza doversi muovere con la macchina per raggiungere il teatro. È l'obiettivo dell'operazione di co-marketing di Amt e Teatro Carlo Felice.

Con il titolo di accesso allo spettacolo serale del Teatro Carlo Felice sarà possibile, infatti, utilizzare, nelle quattro ore successive all'inizio dello spettacolo, bus e metropolitana per tornare a casa. In caso di verifica, sarà sufficiente esibire il biglietto del teatro al personale di controllo Amt.

Nel foyer del teatro lirico sarà inoltre allestito un ledwall (monitor) che mostrerà i passaggi delle linee bus serali più vicine al teatro, così da essere agevolati per il rientro a casa.

La collaborazione tra il teatro lirico e l'azienda di trasporti non finisce qui: prevede per gli abbonati Amt la possibilità di avere in omaggio biglietti per la Stagione del Carlo Felice: per ottenerli occorre diventare nuovo cliente mensile CityPass acquistando due mensili da 46 euro l'uno consecutivi.