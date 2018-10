Amt, in 200 alle selezioni per l'assunzione di nuovi manutentori

Sono stati circa 200 i giovani under 30 che venerdì mattina si sono presentati negli uffici Amt di via XX Settembre per partecipare ai test psicoattitudinali finalizzati all’assunzione di nuovi tecnici manutentori degli impianti speciali dell’azienda.

Curriculum alla mano, decine di ragazzi hanno atteso il loro turno per sottoporsi alle prove, suddivise in tre sessioni: tra i 190 che hanno partecipato ne verranno selezionati 50, che passeranno alla fase dei colloqui. In totale l’azienda è pronta ad assumerne una decina, nel corso dell’ultima selezione prevista per il 2018.

La graduatoria rimarrà comunque aperta per i prossimi 24 mesi, e in caso di necessità Amt potrà attingervi per nuove assunzioni. I nuovi assunti si occuperanno di effettuare la manutenzione su metropolitana, ascensori e funicolari.