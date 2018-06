Amt, nuovo sciopero di 4 ore

Venerdì 8 giugno 2018 il sindacato Cub ha proclamato 4 ore di sciopero del personale Amt nella fascia oraria compresa tra le ore 11.45 e le 15.45.

Lo sciopero riguarda tutto il personale di Amt, compreso quello della ferrovia Genova-Casella. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45 mentre tutti gli altri lavoratori (biglietterie, esattoria e servizio clienti) sciopereranno per l'intero turno. Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

Amt ha informato che in occasione dell’ultimo sciopero del 10 novembre 2017, proclamato dalla stessa sigla sindacale Cub, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari al 18,86% nel servizio urbano e non si è registrata nessuna adesione per metropolitana, impianti speciali e ferrovia Genova-Casella.