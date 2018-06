Regata storica e Festa della Repubblica: più autobus e metro aperta fino alle 2

In occasione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare con Genova, Amalfi, Pisa e Venezia pronte a sfidarsi domenica 3 giugno presso il canale di calma del Campo di Regata di Pra' Amt ha deciso di intensificare il proprio servizio di trasporto pubblico, anche in concomitanza con la Festa della Repubblica. In particolare sabato 2 giugno la metropolitana sarà aperta in via straordinaria (per la festa che si svolgerà in centro) fino alle 2 di notte mentre domenica 3 giugno saranno aumentate le corse sulla linea 1 per servire al meglio la zona di Pra'.

Il commento del vicesindaco Balleari

«Il prossimo fine settimana sarà ricco di eventi e di festeggiamenti. La città si sta preparando con tante proposte, dal corteo storico allo spettacolo pirotecnico offerto dalla Regione. Il nostro obiettivo è promuovere e favorire gli spostamenti dei cittadini con i mezzi pubblici - ha spiegato Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla mobilità - Il prolungamento orario della metro e il potenziamento della linea 1 per il ponente genovese, in occasione della regata che per la prima volta si svolgerà nel canale di calma di Prà, vanno esattamente in quest'ottica: valorizzare il sistema a servizio del territorio e renderlo sempre più attrattivo in termini di offerta».

«Una mobilità moderna richiede un servizio di trasporto pubblico elastico e reattivo, in grado di seguire la vita e gli eventi della città - ha invece dichiarato Marco Beltrami amministratore unico di Amt - Il nostro impegno è di riuscire ad offrire il giusto potenziamento dei servizi per giornate come queste, pur mantenendo piena attenzione alla sostenibilità economica dell'azienda».

I servizi speciali

Metropolitana: nella notte compresa tra sabato 2 e domenica 3 giugno, la metropolitana sarà in servizio fino alle 2 di notte. L’ultima corsa da Brin è prevista alle ore 01.39 e da Brignole alle ore 02.00.

Linea 1: nel pomeriggio di domenica 3 giugno, a partire dalle 14.30 e fino alle 20.30, sarà intensificato il servizio della linea 1.

Bus storico in piazza: domenica 3 giugno il bus storico di AMT sarà presente a Prà, come biglietteria itinerante, dalle ore 10.00 alle 22.00 (sarà posizionato presso il capolinea delle linee 94 e 188, vicino alla stazione ferroviaria di Genova Prà). A bordo sarà possibile acquistare: il biglietto valido per la rete AMT da 1,50 euro, il biglietto integrato con Trenitalia da 1,60 euro, il carnet da 10 biglietti integrati AMT/Trenitalia da 15 euro, Genovapass valido 24 ore da 4,50 euro.