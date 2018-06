Amt: arriva l'orario estivo con metro prolungata nel weekend

Lunedì 18 giugno entra in vigore l'orario estivo Amt. La nuova programmazione sarà divisa, come di consueto, in due fasi per adeguare l'offerta di servizio alle variazioni della domanda tipiche del periodo estivo. La fase “A” parte il 18 giugno e termina il 29 luglio; nel periodo dal 30 luglio al 2 settembre è in vigore la fase “B”. Il 3 settembre riprende la fase "A" che resta in vigore fino al 16 settembre. Gli orari si possono consultare dal sito Amt amt.genova.it oppure scaricando la app Amt direttamente dal proprio smartphone.

A partire da venerdì 22 giugno per tutta l'estate la metropolitana resta aperta fino all'una di notte tutti i venerdì e i sabati; le linee notturne N1 e N2 sono gratuite il venerdì e il sabato.

Anche quest'estate sarà istituita la linea 31 barrata (Brignole - via De Gaspari) con capolinea in via De Gaspari, per quanti raggiungono gli stabilimenti di corso Italia con il bus. Per quanto riguarda Volabus, dal 18 giugno la frequenza del collegamento per l'aeroporto passa da 50 a 25/30 minuti, con un incremento di circa il 50% di servizio rispetto all'estate scorsa. Partite anche le promozioni estive.