Amt, accordo con Iren per sconti e promozioni. Al Ducale inaugura il nuovo point

Sconti sugli abbonamenti per chi sottoscriverà nuovi contratti per utenze di luce e gas: Amt e Iren firmano un nuovo accordo, e la partecipata del Comune festeggia inaugurando un nuovo point a Palazzo Ducale.

Lo sportello sarà a disposizione di chi vorrà fare biglietti e avere informazioni sulle linee di trasporto pubblico e in generale sulla città. Iren, dal canto suo, dal primo aprile inizierà a svolgere anche attività di vendita degli abbonamenti Amt agli sportelli di via Santi Giacomo e Filippo e di via Giott,o a Sestri Ponente. Gli sconti andranno dai 50 ai 100 euro.

Nel 2018 erano 50mila gli abbonati annuali ad Amt, il 26% dei quali ha scelto il canale telematico per l’acquisto dell’abbonamento. Il nuovo Amt Point di Palazzo Ducale si aggiunge altri punti vendita già presenti sul territorio: la biglietteria all’interno della stazione metro di Brignole e i centri Amt di via Bobbio, via Avio e piazza Manin. L’orario di apertura nella fase iniziale sarà dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.