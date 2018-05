Degrado sui bus Amt, la denuncia dell'Orsa

Da alcuni giorni si parla delle "scorte" della polizia agli autobus della "movida" che coprono la tratta tra il centro di Genova e il levante, un deterrente al degrado secondo un primo bilancio, ma il sindacato autonomo Orsa punta ancora il dito contro le situazioni di disagio che coinvolgono gli autisti dei mezzi pubblici, come testimoniano le fotografie scattate a bordo dell'N1 e del 618.

Marco Marsano, sindacalista dell'Orsa chiede aiuto alle forze dell'ordine: «È necessario un giro di vite da parte delle forze dell'ordine, in questo contesto sono positivi gli interventi delle volanti sulle linee serali più a rischio. È un fatto di maleducazione e di scarso rispetto civico, basti vedere cosa succede nelle aule delle nostre scuole. Questi ragazzi evidentemente hanno alle spalle una famiglia problematica. Per questo è fondamentale ribadire l'importanza delle norme, delle regole e delle leggi. Si deve ripartire dal rispetto di queste, anche il messaggio che diamo come adulti, come genitori, come insegnanti, deve essere improntato a questo».