Amt, raffiche di controlli e multe sulla metro

Ancora controlli in metropolitana per combattere i “furbetti” che viaggiano senza biglietti: nel corso di una delle visite periodiche organizzate sulle linee cittadine, i verificatori Amt hanno controllato oltre 1200 passeggeri, staccando la multa a quasi 70 persone.

In sintesi, dunque, tra lunedì e martedì almeno un passeggero su 20 viaggiava senza biglietto. E alcuni sono stati anche trovati in possesso di droghe leggere, individuate dal labrador della Guardia di Finanza, che insieme con la polizia si unisce ai controlli anche per garantire la sicurezza dei verificatori Amt.

I controlli si sono concentrati nelle stazioni di Principe e di San Giorgio, dove il personale Amt, coadiuvato dagli agenti delle Volanti e dai militari della Finanza, hanno fermato i passeggeri in ingresso e in uscita chiedendo di vedere il biglietto. Per chi è stato trovato senza, le alternative sono state due: pagare subito 40 euro oltre al prezzo del biglietto, o portarla a casa e versarne 60, a patto di farlo entro 5 giorni.