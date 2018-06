Bus notturni gratuiti e metro aperta fino all'una, parte la rivoluzione estiva

Parte oggi, venerdì 22 giugno 2018, il primo fine settimana con i nuovi servizi estivi di Amt che rendono più facile muoversi in città anche durante la serata.

La metropolitana, infatti, sarà aperta il venerdì e il sabato fino all’una di notte mentre le linee notturne N1 e N2 saranno gratuite sempre il venerdì e il sabato notte. Servizi che rimarranno in vigore per tutta la durata dell’orario estivo e realizzati da Amt per agevolare gli spostamenti di genovesi e turisti nei fine settimana per aiutarli a raggiungere le numerose iniziative in programma in città in questo periodo. Gli orari si possono consultare dal sito Amt amt.genova.it oppure scaricando la app Amt direttamente dal proprio smartphone.