Amt: sicurezza sui bus, in arrivo telecamere a bordo

Ieri pomeriggio a Palazzo Tursi si è tenuta una riunione tecnica per affrontare il tema della sicurezza a bordo dei mezzi Amt.

Erano presenti l'assessore alla Mobilità e vicesindaco Stefano Balleari, l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino e l'assessore a Servizi Civici e Informatica Matteo Campora.

Nel corso dell'incontro è stata tracciata una road map per arrivare a installare, all'interno dei mezzi in fase di ammodernamento, nuovi sistemi di sicurezza con telecamere predisposte per la registrazione video. I dispositivi saranno collegati a una centrale di controllo che gestirà in tempo reale le fasi di allarme.