Valbisagno e Valtrebbia, con il biglietto Amt si viaggia anche sulle corriere

Approvata la manovra che sancisce la fusione tra Atp Spa e Amt, le prime conseguenze dirette dell’operazione si fanno sentire in Valbisagno, dove i residenti da tempo fanno i conti con un “buco” nel servizio di trasporto pubblico. E così, Amt e Atp Esercizio hanno firmato un accordo che consente a chi è in possesso di un biglietto Amt di utilizzarlo anche per raggiungere con le corriere Atp le zone dell’Alta val Bisagno, non servite dagli autobus, e la val Trebbia.

In particolare, l’accordo siglato venerdì prevede che chi è in possesso di biglietto Amt possa viaggiare anche sulla linea M di Atp, raggiungendo da piazza della Vittoria (o viceversa) Vivai Carbone, ponte Cavassolo e Creto, località che necessitavano di doppio biglietto per essere raggiunte con i mesi pubblici.

La possibilità di viaggiare in corriera con titolo di viaggio Amt si estende anche a chi ha l’abbonamento: «Sono molto soddisfatto per la soluzione trovata, che risponde a un’esigenza del territorio manifestata da tempo e alla quale non si era ancora riusciti a dare una risposta», è stato il commento di Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità del Comune di Genova, cui ha fatto eco l’amministratore unico di Amt, Marco Beltrami: «siamo veramente contenti di essere riusciti a dare un primo tangibile miglioramento del servizio offerto ai cittadini, valorizzando le sinergie possibili tra le due aziende di trasporto pubblico del bacino metropolitano».

L’accordo è già in vigore, e consente già a chi percorre la tratta M di usare il biglietto Amt. Ricordiamo che l’azienda ha acquisito il 51,54% di Atp Srl, che controlla Atp Esercizio.