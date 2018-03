Amt, in 4 anni più di 100 aggressioni al personale sui bus

Un centinaio di aggressioni in 4 anni, che vanno dal “semplice” spintone al controllore che chiede di vedere il biglietto alla violenza vera e propria contro un’autista che non ha aperto le porte sul davanti: dal 2014 a oggi sono stati 103 i dipendenti Amt (verificatori e conducenti) che hanno segnalato un’aggressione durante l’orario di lavoro, numeri che l’azienda spesa di ridurre grazie all’installazione del sistema SiMon, che consentirà di vedere in tempo reale ciò che accade sui mezzi della linea cittadina e intervenire in caso di necessità.

Stando ai verbali in mano a Amt, che si occupa di registrare e monitorare ogni caso, nel 2014 le aggressioni sono state 33, scese a 23 nel 2015 e a 20 nel 2016. Lieve aumento nel 2017, con 27 episodi segnalati: “bersagli” prediletti gli autisti, che da tempo ormai chiedono un sistema in grado di collegarli direttamente con la centrale operativa e le forze dell’ordine. E anche se le aggressioni, confrontante con il numero di corse giornaliere (circa 13mila) sono una percentuale molto ridotta, la sicurezza sui mezzi pubblici resta un nodo da sciogliere.

Il sistema SiMon, sulla carta, potrebbe contribuire a migliorare la situazione: come spiegato da Amt stessa, il congegno può essere collegato alle telecamere già montate su 79 nuovi autobus già in circolazione e sfruttato per inviare segnalazioni alla centrale operativa in caso di bisogno. Nel giro di pochi secondi gli operatori potrebbero vedere non solo la posizione del bus da cui è partito l’allarme, ma anche le immagini in diretta di quanto sta accadendo a bordo.

Resta però l’incognita costi e gestione: lo stesso amministratore unico dell’azienda, Marco Beltrami, ha confermato che a oggi SiMon è installato su un solo autobus proprio per cercare di capire se il progetto potrà essere esteso ad altri mezzi, e saranno necessari diversi mesi prima di avere un verdetto.