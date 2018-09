Ecovan e ritiro ingombranti, Amiu costretta a sospendere il servizio

In città si moltiplicano le segnalazioni di rifiuti ingombranti abbandonati per strada e la situazione rischia di aggravarsi nei prossimi giorni. A causa dell'indisponibilità di un'area operativa per il deposito dei materiali, Amiu ha comunicato che da mercoledì 12 settembre in tutta la città è sospeso il servizio Ecovan, il camioncino che gira per i quartieri a ritirare i rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici, ecc). Si tratta di una decisione maturata nell'ambito dell'emergenza per il crollo di ponte Morandi, che ha reso inagibile il deposito Amiu situato in zona rossa.

Per la stessa ragione, fino a data da destinarsi, sono sospesi anche i servizi di ritiro degli ingombranti a domicilio o a piano strada (nel portone). Continua invece regolarmente l'attività delle tre isole ecologiche di lungobisagno Dalmazia a Staglieno, in via Gastaldi a Pontedecimo e nella fascia di rispetto di Pra'.

Amiu si scusa per il disagio causato ai cittadini che, con grande coscienza e senso civico, utilizzano questi servizi. «Stiamo lavorando per riorganizzare prontamente queste attività, individuando aree alternative - pur nella contingente difficoltà di reperimento delle stesse - per il conferimento e il trattamento dei rifiuti ingombranti e del legno, in sostituzione di quelle inutilizzabili», così l'azienda in una nota.