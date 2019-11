Ad Amiu la gestione dei rifiuti per tutta la Città Metropolitana: piano entro la fine del 2020

Sarà Amiu, municipalizzata del Comune di Genova, a occuparsi anche della gestione dei rifiuti dei 31 Comuni che fanno parte della Città Metropolitana.

L’affidamento “in house” dovrà avvenire entro la fine del 2020, e Amiu dovrà presentare nei prossimi mesi un’offerta tecnico-economica da sottoporre alla Città Metropolitana. L’ente lo ha stabilito approvando le linee di indirizzo approvate in consiglio lo scorso 13 novembre. A oggi Amiu già si occupa del servizio in 14 dei 31 Comuni del genovesato, uno dei uno dei tre bacini territoriali individuati dal Piano Metropolitano di gestione dei rifiuti (gli altri due sono il Golfo Paradiso e la fascia costiera del Tigullio).

Entro la fine del 2020, dunque, ad Amiu si occuperà di gestire il ciclo dei rifiuti di Arenzano, Busalla, Campoligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia.

«La delibera della Città Metropolitana- ha detto l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora - è vista positivamente dall'amministrazione comunale genovese, che ha sempre giudicato Amiu soggetto centrale nella gestione dei rifiuti, in qualità di in house provider per tutta l'area dell'ex provincia di Genova».