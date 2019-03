Rifiuti, potenziato il servizio Ecovan: 34 postazioni a settimana

Amiu potenzia il servizio Ecovan, il furgoncino che percorre strade e quartieri genovesi per ritirare gratuitamente rifiuti ingombranti o pericolosi come mobili, divani, materassi, reti, piccoli elettrodomestici, e ancora oli esausti, batterie, vernici, solventi e lampadine.

Da lunedì 1 aprile, infatti, le postazioni settimanali passano da 30 a 34, con due nuovi punti di ritiro settimanale a Prato, in via Buscaglia, tutti i giovedì dalle 13.30 alle 17, e in via Inferiore Fameiano, a Molassana, il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 13.30 alle 17. A questo s aggiungono 6 postazioni bimensili in diverse zone della città, tra cui due nel levante cittadino (zona priva di isole ecologiche): una in via Sant'Ilario (primo e terzo lunedì del mese, dalle 13.30 alle 17), e una in piazza San Giorgio di Bavari (secondo e quarto lunedì mese, dalle 13.30 alle 17).

«Il servizio Ecovan è stato chiesto con forza dal Municipio Media Valbisagno - ha detto Roberto D'Avolio, presidente del Municipio Media Valbisagno - per offrire un servizio di raccolta ingombranti esteso su tutto il territorio. Siamo soddisfatti della partenza del servizio. I cittadini ora avranno, oltre all’Isola Ecologica, altri due punti di raccolta ingombranti. Questo nuovo servizio, unito a un potenziamento delle telecamere e ai controlli della Polizia Municipale, fornirà un nuovo strumento per contrastare il degrado e l’abbandono dei rifiuti ingombranti».

Proprio per incentivare l’utilizzo del servizio Ecovan, il Comune in accordo con Amiu ha previsto agevolazioni sulla Tari: chi conferisce rifiuti ai furgoncini presentando la tessera sanitaria (o il codice fiscale) potrà accumulare punti e sconti annuali sulla tassa fino a 20 euro, un’estensione del meccanismo già in uso alle isole ecologiche. Qualche esempio: disfarsi di un computer, una stampante o un monitor frutta 2 punti, una sedia vale 1 punto. L’incentivo economico sarà applicato nella bolletta dell’anno successivo.

«L’obiettivo in generale è una città più vivibile, pulita e accogliente con servizi vicini ai cittadini - ha detto Tiziana Merlino, direttore Amiu - EcoVan è un servizio molto apprezzato dai genovesi per la sua capillarità e funzionalità. Ogni anno un camioncino raccoglie in media 500 tonnellate di materiale da destinare al recupero. Potenziando i punti di ritiro, auspichiamo di aumentare le quantità di legno e ferro da avvaire al riciclo, scoraggiando nel contempo il diffuso fenomeno degli abbandoni per la strada e delle mini discariche abusive».

L’elenco dei nuovi appuntamenti del servizio Ecovan

- Municipio Levante: via Sant’Ilario (altezza Chiesa di Sant’Ilario) primo e terzo lunedì del mese ore 13.30-17; piazza San Giorgio di Bavari, secondo e quarto lunedì del mese ore 13.30-17.

- Municipio Bassa Valbisagno: piazza Santa Maria di Quezzi, primo e terzo mercoledì del mese ore 13.30-17.

- Municipio Media Valbisagno: via Inferiore Fameiano, secondo e quarto mercoledì del mese ore 13.30-17; via Buscaglia, tutti i giovedì ore 13.30-17.

- Municipio Medio Ponente: piazza Metastasio, primo e terzo venerdì del mese ore 13.30-17; via Maroncelli, secondo e quarto venerdì del mese ore 13.30-17.