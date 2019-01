Dalla plastica al "littering", Amiu va all'attacco di chi non rispetta l'ambiente

Cannucce nella zuppa, una bottiglia a cuocere in forno in una teglia, mollette per il bucato a friggere in padella: è con un video di poco più di 30 secondi firmato Least Waste che Amiu ha voluto sensibilizzare sul consumo eccessivo di plastica e soprattutto sui modi scorretti di smaltirla.

«Entro il 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci, per un mondo sostenibile noi tutti dobbiamo fare di più», si legge alla fine della clip, una filosofia che la partecipata del Comune che si occupa di gestione rifiuti ha fatto ha sposato soprattutto via social, invitando attraverso post, foto e video i genovesi a rispettare di più ambiente e città.

«Sapete cos’è il littering? È un termine inglese che racchiude in una parola il crescente malcostume di chi getta o abbandona con noncuranza in aree pubbliche o per strada i rifiuti», scrivono da Amiu su Facebook, stilando anche una classifica di quelli maggiormente abbandonati: pacchetti di sigarette vuoti, bottigliette di plastica, lattine, giornali, opuscoli quelli ritrovati maggiormente di frequente, anche se in cima alla classifica ci sono gli imballaggi dei cibi d’asporto.