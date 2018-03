Picchia la ex con l'aiuto di un amico e la manda all'ospedale

Due ultrasessantenni di Ronco Scrivia hanno picchiato e mandato all'ospedale una donna di 30 anni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, gli aggressori si sarebbero scagliati sulla ragazza, ex fidanzata del 65enne, per futili motivi.

La vittima è stata ricoverata in ospedale dove le sue ferite sono state giudicate guaribili in un mese, per i due è partita una denuncia per lesioni personali.