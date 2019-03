Ambulatorio medico a Rivarolo e dentista alla Fiumara prorogati sino a luglio

Prorogati sino al 30 giugno i servizi di ambulatorio medico per codici bianchi e di urgenza odontoiatrica attivati rispettivamente nella sede della Croce Rosa di Rivarolo e alla Fiumara.

La decisione è stata presa dopo il successo riscosso dalle due iniziative tra i cittadini: la Asl le aveva avviate in via sperimentale in occasione delle feste natalizie e del picco influenzale, prevedendo la fine per il 22 marzo 2019, ma le richieste hanno convinto l’assessorato alla Sanità regionale e Asl a prolungarle.

Dall’inizio delle attività, infatti, sono state 168 le prestazioni odontoiatriche erogate in 28 giornate nel Palazzo della Salute di Fiumara, mentre gli accessi all’ambulatorio di via Croce Rosa, in 37 giornate di apertura nei fine settimana, sono stati 355.

«L’ambulatorio attivato presso la Croce Rosa di Rivarolo rientra tra le misure attivate per far fronte all'emergenza legata al crollo di ponte Morandi, per andare incontro alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera, duramente colpiti dalla tragedia del 14 agosto scorso, alleggerendo, al contempo, i pronto soccorso soprattutto quello del Villa Scassi durante le festività e il periodo del picco influenzale - ha detto la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale - Per entrambe le iniziative, la ratio è stata quella di avvicinare il più possibile al territorio le risposte ai bisogni di salute dei cittadini, anche per ridurre gli spostamenti attraverso la città durante i mesi in cui i collegamenti sono stati più difficili».

«Grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Commissione Albo Odontoiatri in un caso e con la Croce Rosa Rivarolese nell’altro abbiamo avviato due servizi alla persona che hanno trovato un importante riscontro nell’utenza - ha aggiunto Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl - Le iniziative, che vanno ad integrare l’offerta esistente, sono frutto di una specifica attività di studio e ascolto delle esigenze del territorio della Valpocevera».

Come funzionano l’ambulatorio e il servizio di urgenza odontoiatrica

- Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.)

L’ambulatorio, in accesso diretto, è aperto il sabato, la domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 12, inclusi 22 e 25 aprile, 1° maggio, 24 giugno. Il trattamento delle urgenze odontoiatriche è garantito a tutti i cittadini per le sintomatologie dolorose acute. È sufficiente presentarsi in Ambulatorio con la tessera sanitaria negli orari di apertura: non serve appuntamento né impegnativa del Medico di Medicina Generale. Le prestazioni seguono le regole generali del ticket. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero presso l'ambulatorio al primo piano stanza 42 entro le 11.30.

- Ambulatorio Medico del Fine Settimana presso la Croce Rosa di Rivarolo

L’ambulatorio medico, in accesso diretto, è aperto sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 8 alle 20, presso i locali della Croce Rosa di Rivarolo (Via Croce Rosa, 2). Per accedere ai servizi dell'ambulatorio - in cui sarà presente un medico della Continuità Assistenziale - è sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria negli orari di apertura. Non è necessaria l’impegnativa del proprio medico di medicina generale.