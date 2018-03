Genova ha 29 nuove ambasciatrici: ecco chi sono

Sono state nominate giovedì 8 marzo dal sindaco Marco Bucci, in una cerimonia che si è tenuta nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, le 29 nuove ambasciatrici genovesi che rappresenteranno la Superba nel mondo.

Alla chiamata del Comune hanno risposto 150 donne, e nel giorno della loro festa sono stati annunciati i nomi di chi ha ottenuto la “carica”: tra loro giornaliste, imprenditrici, musiciste, avvocatesse, scrittrici e docenti, genovesi di nascita o di adozione: Si tratta di donne che, grazie alla loro attività e alla loro vision, sono in grado di dare lustro non soltanto nazionale alla città - fa sapere Tursi - donne motivate a restituire a Genova l’appellativo di Superba e a promuoverne il suo aspetto internazionale, operoso e innovativo.

Le “ambasciatrici”, con un ruolo che avrà carattere totalmente volontario e non remunerato, daranno la loro disponibilità ad impegnarsi per suscitare interesse nei confronti di Genova, attraendo nuovi investimenti in città e recuperando i rapporti con i genovesi che negli anni hanno lasciato la città alla ricerca di opportunità di lavoro

Chi sono le 29 ambasciatrici genovesi

- Megumi Akanuma: musicista, traduttrice, interprete e project-marketing rappresenta un ponte fra la cultura italiana e quella giapponese. Residente in Italia, e soprattutto a Genova, ha ricevuto molti riconoscimenti, nel 2000 è stata nominata “Cavaliere d’arte” per meriti culturali e artistici avendo soprattutto promosso ed esaltato il valore e il ruolo della musica genovese.

- Donatella Bianchi: giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva. La sua carriera l’ha portata a unire le sue grandi passioni: la natura, e il mare in particolare, con il giornalismo. Inviata e conduttrice RAI di programmi legati al turismo e all’ambiente, fra cui “Linea Blu”. Dal giugno del 2014 è presidente del WWF Italia.

- Alessandra Bocchio: piemontese di origini e genovese di adozione, laureata in Ingegneria Elettrica ha lavorato per i gruppi Danone e Fiat, prima di entrare a far parte di Ansaldo Energia sviluppando la sua professione tra America, Africa e Shanghai. È così che, volando almeno mensilmente in Cina - ma anche a Panama, Buenos Aires, Tunisi e Algeri - ha compreso profondamente la bellezza di Genova.

- Armida Luciana Bordi: conferenziera in giro per il mondo e guida turistica a Genova, ha insegnato per molti anni Lingua e Letteratura Inglese in un liceo scientifico genovese. Si è occupata di formazione dei docenti di lingue straniere ed ha rappresentato l’Italia nell’ambito del Consiglio d’Europa in vari paesi europei.

- Matilde Bruzzone: mamma di due figli, laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Genova, imprenditrice nel mondo della sanità con principale focus sulla gestione di reti sanitarie per clienti nazionali ed internazionali. Entusiasmo e concretezza sono il suo biglietto da visita verso il mondo.

- Magda Cavanna Highams: ha lasciato Genova più di vent’anni fa. Dopo un inizio di carriera nella consulenza aziendale, si è spostata in una organizzazione non governativa inglese (Voluntary Service Overseas) per un programma umanitario nel sud delle Filippine. Ha lavorato per le Nazioni Unite in Indonesia, Centro America, New York e Sud Sudan.

- Monica Curti: ingegnere Informatico laureata a Genova, ha dato inizio alla sua carriera come sviluppatore Android a Londra. Ancora prima di compiere i suoi 28 anni è stata messa a capo del team Android, presso Memrise, una start-up per apprendere le lingue, che oggi conta oltre 30 milioni di utenti. Nel maggio 2017 ha condotto il suo team a ricevere il titolo di Best App ai Google Play Awards (Google I/O) in California.

- Ornella D’Alessio: grande viaggiatrice e innamorata della vita, lavora nel giornalismo dal 1985. Ben prima di laurearsi in Scienze Politiche all’Università di Genova, ha cominciato a percorrere il globo dalle Svalbard all’Antartide, dall’Australia all’isola di Pasqua, trasformando la sua passione in un mestiere. È autrice di guide, nel corso degli anni ha collaborato con le principali riviste di viaggi e lifestyle italiane e internazionali.

- Patrizia De Luise: Imprenditrice, Presidente della Confesercenti Nazionale, dal 1 gennaio 2018 è il nuovo presidente portavoce di turno di Rete Imprese Italia, l’associazione che unisce le cinque principali organizzazioni di rappresentanza delle PMI e dell’impresa diffusa. Già presidente della Confesercenti Genova e della Confesercenti Liguria, dal 1999 è membro di Giunta Camerale all’interno della Camera di Commercio della Provincia di Genova.

- Alessandra Espinoza: è stata la prima donna della sede genovese di Deloitte, prestigiosa società internazionale di revisione e consulenza, ad essere promossa dirigente. Attualmente è dirigente in un gruppo multinazionale ligure leader nel settore oleo-chimico dove ricopre il ruolo di Corporate Group Controller per cui viaggia molto soprattutto in Asia. La passione per Genova e il radicamento nel territorio e nel suo tessuto sociale sono il filo conduttore della sua vita professionale e famigliare.

- Riccarda Giordano: imprenditrice edile e architetto con esperienza nella gestione di progetti nel campo dell’edilizia ospedaliera, ha ricevuto incarichi professionali in occasione del Vertice G8. Dal 2016 è presidente di Aidda, Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda che promuove lo scambio di esperienze tra donne imprenditrici e dirigenti, incoraggiando e sostenendo la presenza delle donne negli organismi direzionali.

- Francesca Granata Griffiths: vive a Londra da vent'anni. Laureata in giurisprudenza a Genova dirige l'Italian Desk dello Studio Legale Child & Child'. Oltre alla sua professione legale, nel 2011 fonda Casa Londra, una società di servizi rivolta agli italiani che vogliono investire nel mercato immobiliare londinese o hanno bisogno di assistenza nell'intero processo di trasferimento dall'Italia. (Nonostante la sua lunga permanenza a Londra, Francesca rimane molto legata a Genova e passa tutte le vacanze con la sua famiglia nell'amatissima Santa Margherita Ligure).

- Dina Kotelnikova Raimondi: vive e lavora a Genova dal 1989. Laureata in Economia Politica presso la prestigiosa Università Statale di San Pietroburgo. Svolge attività di mediazione interculturale, di traduzioni ed interpretariato per aziende russe ed italiane. Insegna lingua e cultura russa presso l’Univeristà di Genova e in diversi licei liguri. E’ fondatrice della conferenza GeMUN, simulazione della Assemblea Generale dell'ONU.

- Tiziana Leopizzi: architetto, giornalista pubblicista e accademico onorario dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Ha travasato la sua esperienza professionale dal campo dell'architettura al campo dell'arte contemporanea...Con i suoi progetti ha toccato Beijing, Yiwu, HangZhou in “gemellaggio” con Genova, Shanghai, Roma, Monte Carlo, Londra.

- Carla Magnan: musicista genovese, compositrice e didatta, diplomata in composizione, pianoforte e clavicembalo al Conservatorio “N. Paganini” di Genova si è perfezionata all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e all’Accademia Chigiana di Siena. La sua musica è eseguita regolarmente in festival, stagioni concertistiche e sale di prestigio italiane ed estere fra cui Europa, Usa, Cina, India, Argentina, Israele, Corea del Sud. E’ vice presidente dell’associazione culturale genovese “Pasquale Anfossi” di cui condivide la direzione artistica. Da quest’anno insegna al Conservatorio di Genova (Lavorando per la prima volta nella sua città).

- Elena Manara: lavora all’Ufficio Relazioni Esterne e Turismo della Camera di Commercio di Genova dove si occupa di promozione della città, turismo e organizzazione di eventi. Ha partecipato a missioni in Italia e all’estero per presentare Genova, sempre con entusiasmo, a tour operator e giornalisti e per promuoverla a 360° come destinazione turistica. Si occupa degli educational per stampa italiana ed estera per i quali cerca di rendere sempre più interessante l’immagine della città.

- Francesca Boschieri Centurione Scotto: nasce e vive a Genova per trent'anni, laureandosi all'Università di Genova in Lettere e Filosofia. Da sempre impegnata nell’ambito culturale anche come giornalista, vive a Londra dal 2006. Nella capitale inglese continua la sua attività di promozione dell'Italia e di Genova scrivendo libri ("Italiani a Londra") organizzando eventi e collaborando recentemente con l’emittente ligure Telenord per promuovere i legami tra le due città.

- Roberta Meardi: ha studiato interpretazione simultanea e consecutiva in inglese e francese presso l'Università degli studi di Genova. Trasferitasi in Florida, si è dedicata ad approfondire il suo interesse per l'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri grazie a ODLI (Organizzazione per la Diffusione della Lingua Italiana) che opera col supporto del Consolato Generale d'Italia a Miami. Da cinque anni lavora per una delle aziende più amate e conosciute del mondo: The Walt Disney Company. (RITIRA IL TITOLO LA MAMMA)

- Anna Micheletti: nata in Africa Australe cresce nella cultura anglosassone con l'inglese come madrelingua, si trasferisce a Genova laureandosi in medicina e Chirurgia. Lo studio della genomica, l'osservazione degli effetti che l'interazione tra clima, territorio ed alimentazione ha sulla longevità della popolazione genovese, insieme alla crescente preoccupazione di prevenire gli effetti dell'invecchiamento e l'insorgenza delle malattie degenerative croniche, la portano a sviluppare il Progetto Vitality and Longevity: Know Thyself.

- Paola Minale: direttore dell’Unità Operativa Allergologia Ospedale del Policlinico San Martino, un’unità operativa tutta al femminile. L’attività di volontariato è iniziata con lo scoutismo e proseguita in tutta la sua vita lavorativa, oltre alla collaborazione con ALA, associazione ligure di pazienti affetti da allergia. Nel campo delle allergie e intolleranze alimentari ha contribuito alla nascita del progetto GAIA che nasce dall’amore per i profumi e sapori della Liguria, e si pone l’obiettivo di sviluppare e valorizzare anche all’estero gli aspetti salutistici dei prodotti tipici della nostra regione.

- Marina Minetti: genovese di nascita e milanese di adozione, è attrice e conduttrice radiofonica. Dopo gli esordi con programmi di informazione e intrattenimento sulle emittenti liguri Radio Babboleo e Radio 19, nel 2010 approda a Radio Deejay e nel 2014 a R101. È qui che ancora oggi ogni giorno trasforma con ironia la quotidianità in appassionanti storie per i suoi ascoltatori. Affianca all’impegno radiofonico un progetto sentimental-teatrale di storytelling “A cuore crudo” che la porta ogni mese sul palco dello Zelig di Milano. (Quando non lavora imbocca la Serravalle, si gode il suo bel mare, ci si tuffa per respirare, lo scruta in cerca di ispirazione e riparte)

- Rosanna Piturru: nata a Genova, giornalista professionista lavora a Mediaset per le testate giornalistiche Studio Aperto, Tg4, Tg5 e conduce il Tgcom24. Da un anno e per i prossimi cinque si divide ogni settimana tra i Paesi Bassi, dove lavora il marito magistrato, e l'Italia dove svolge la propria professione.

- Luisa Puppo: titolare di Welcome Management, da 24 anni propone marketing & formazione alla Liguria del turismo, commercio e artigianato agroalimentare. È di sua creazione LiguriabyLuisa, piattaforma web in inglese per promuovere Genova e la Liguria.

- Raffaella Renzoni: architetto e libero professionista, ha svolto ruoli istituzionali come membro della Commissione Esteri dell’Ordine degli Architetti, a Genova ha assolto incarichi rilevanti per il restauro e l’adeguamento impiantistico e funzionale di palazzi monumentali nel Centro Storico. Fa parte del Consiglio Direttivo di Genova Makers’ Village, laboratorio-officina dedicato alla creatività tecnologica finalizzata all’innovazione.

- Sonia Sandei: dal 2017 è vice presidente di Confindustria Genova con delega ad energia ed Infrastrutture. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende multinazionali nel settore energetico e telecomunicazioni. È tra i soci fondatori dell'associazione Genova Smart City (2009), prima associazione in Italia ad occuparsi di progetti Smart City. Attualmente è a capo della Generazione Distribuita di Enel X.

- Cristina Santagata: presidente e amministratore delegato della Santagata S.p.A., azienda che si occupa di commercializzazione di olio di oliva presente in più di quaranta mercati esteri. Dal 2015 è membro del consiglio della Camera di Commercio di Genova. Nel 2017 è stata eletta presidente del Gruppo Giovani CNA di Genova e membro della presidenza nazionale. In Confindustria è delegato all’internazionalizzazione nella sezione Alimentaristi.

- Francesca Scorcucchi: fondatrice dell’agenzia fotogiornalistica Kikapress specializzata nei settori della cultura, spettacolo, cinema, musica e televisione che da Los Angeles produce per numerose testate giornalistiche italiane, articoli, foto, video e altri contenuti multimediali. Nel 2016 ha fondato The Spotlight Company, un’altra agenzia giornalistica che da Hollywood si occupa di cinema, spettacolo, musica e attualità americana. (Divide la sua vita fra Genova, Milano e Los Angeles).

- Angela Valenti Durazzo: giornalista e scrittrice, è autrice del volume “I Durazzo da Schiavi a Dogi della Repubblica di Genova”; “Il Fratello del Doge. Giacomo Durazzo un Illuminista alla Corte degli Asburgo fra Mozart, Casanova e Gluck”; e del libro di poesie “Qui Dove il Nulla Mi Appartiene”. È fondatrice dell'associazione di solidarietà e diffusione culturale ASA-L'Altra Sponda dell'Adriatico/L'Autre Rivage de l’Adriatique. Vive a Monaco.

- Yue Zhao: è nata a Tianjing nella Repubblica Popolare Cinese. Ha maturato una profonda esperienza nell’ambito della consulenza inerente il commercio internazionale ed i rapporti istituzionali con la Repubblica Popolare Cinese. Collabora in qualità di consulente per il settore chimico e farmaceutico con numerose multinazionali. Attualmente ricopre la carica di amministratore unico di China System s.r.l. Dal 2009 vive nel centro storico di Genova.