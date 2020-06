Sms da Amazon, attenzione alla truffa

Chi non ama ricevere regali? Facendo leva proprio su questo desiderio sta girando una nuova truffa, con segnalazioni che arrivano anche da Genova, che si manifesta attraverso un sms, che sarebbe inviato da Amazon. Niente di più falso.

Per rendere ancora più efficace il tentativo di raggiro, il messaggio è personale, con tanto di nome di chi lo riceve.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"[AMAZON.IT]: Ciao nome vittima, abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo. Per richiederlo segui questo link...". Per evitare guai conviene evitare di seguire il link, altrimenti si viene indirizzati su un sito web che prospetta una vincita, ovviamente fasulla. In realtà si finirà per ritrovarsi abbonati a costosi servizi a pagamento.