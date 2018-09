San Fruttuoso, fuga di gas in via Amarena: strada chiusa per oltre un'ora

Traffico nel caos in mattinata nel quartiere di San Fruttuoso a causa di una fuga di fas che si è verificata in via Amarena intorno alle 9.30.

La perdita sarebbe stata causata dalla rottura di un tubo. Sul posto oltre ai tecnici Iren anche i vigili del fuoco e la Municipale, che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del guasto.

Il traffico nel resto della città

La chiusura della strada ha prevedibilmente causato problemi alla circolazione sino alle 10.50, quando è stata riaperta. Ormai amara routine, invece, i problemi al traffico nel ponente cittadino, messo a dura prova dall'assenza di potne Morandi e dalla chiusura di diverse strade della cosiddetta zona rossa: nell'ora di punta circolazione praticamente paralizzata sull'asse stradale del ponente direzione centro, nel tratto compreso tra via Merano e piazza Savio, e code su vie Albareto, via Hermada e via Manara.

Traffico intenso anche sulla strada Guido Rossa e in lungomare Canepa in direzione levante fino alle 9,30 circa, situazione del tutto simile a quanto accade ogni mattina in zona Bolzaneto, all'uscita dell'autostrada. Regolare, invece, la viabilità alla Foce per l'ultimo giorno di Salone Nautico.