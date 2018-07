Tragedia sulle Alpi Apuane, muore escursionista genovese

Tragedia nella mattinata di domenica sul Passo Sella, al confine tra Massa e Stazzema, dove un escursionista genovese di 52 anni è morto per una caduta in un dirupo.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo (di cui ancora non sono state rese note le generalità) stava percorrendo il sentiero della via Marmifera, sulle Alpi Apuane, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli uomini del Soccorso Alpino e l’elicottero: ai soccorritori non è rimasto altro da fare se non recuperare il corpo e portarlo all’obitorio dell’ospedale Versilia. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per chiarire cosa sia esattamente accaduto.