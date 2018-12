Sorpreso con cocaina ed eroina si finge minorenne

La Polizia, nel corso della mattinata di giovedì 13 dicembre 2018, ha arrestato un giovane di origini senegalesi, privo di dimora e documenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato anche denunciato per aver fornito false generalità alle forze dell'ordine.

I poliziotti, transitando da via Almeria, hanno notato che l’uomo, vedendo l’auto della Polizia, ha cambiato direzione di marcia e ha accelerato il passo. Gli agenti hanno deciso di scendere dall’auto per seguirlo e subito il giovane si è messo a correre fino a giungere presso il muro di un giardino tentando di scavalcarlo per sfuggire al controllo. I militari l'hanno raggiunto mentre stava gettando oltre il muro un involucro che, una volta recuperato, è risultato contenere 5,96 grammi di eroina e 5,33 grammi di cocaina suddivisi in 13 dosi totali. A seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sequestrati anche 265 euro in contanti. Il ragazzo ha dichiarato poi agli agenti di essere minorenne mentre da accertamenti sui suoi precedenti è risultato avere più di 18 anni. È stato processato nel corso della mattinata di venerdì 14 dicembre 2018.