Alluvione in valle Stura: a Rossiglione e a Campo Ligure arriva l’Esercito

Arriva l'Esercito in valle Stura, la porzione di territorio ligure maggiormente e più duramente colpita dall’ondata di maltempo di lunedì 21 ottobre.

Nelle ore in cui la Liguria è nuovamente in allerta, questa volta arancione, e in cui la pioggia è tornata a cadere su un suolo già zuppo, nei Comuni della valle Stura - Campo Ligure e Rossiglione in primis - arrivano rinforzi per mettere in sicurezza il territorio, con la conferma dell’invio di uomini dell’Esercito Italiano e del Genio Civile per supportare le opere di ripristino.

Le frane, in particolare, continuano a fare paura: a Campo Ligure sono 6 quelle che minacciano le abitazioni, a Rossiglione 18 in totale, ma a preoccupare di più è quella che incombe sull’acquedotto, che fornisce acqua a tutto il paese e che, se dovesse continuare a muoversi, potrebbe di fatto lasciare gli abitanti senza fornitura idrica.

L’intervento del Genio Civile era stato chiesto dalla sindaca Katia Piccardo anche per mettere in sicurezza il torrente Berlino, pericolosamente pieno anche a causa delle briglie intasate da detriti e altro materiale. In queste ore, dunque, in valle Stura dovrebbero arrivare i militari per iniziare a supportare il lavoro già avviato dalla Protezione Civile e dai Comuni.