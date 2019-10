Alluvione in valle Stura, Rossiglione e Campo Ligure travolte dal maltempo

Il rischio frane e smottamenti è ancora altissimo, l’acqua ha invaso il piccolo paese, ma dopo una giornata e una nottata da incubo, a Rossiglione la pioggia, martedì mattina, sembra avere allentato la morsa.

Alluvione valle Stura, bilancio danni: frane e allagamenti

Il bilancio dell’alluvione che ha colpito le valli Stura e Orba è pesante, e lascia capire ancora una volta quanto il territorio ligure sia fragile e come il maltempo abbia il potere di seminare distruzione nel giro di poche ore. E con conseguenze diversissime a distanza di poche decine di chilometri, perché mentre a Rossiglione e Campo Ligure il diluvio scatenava l’inferno, a Genova la pioggia provocava sì qualche allagamento e frana nel ponente, ma fortunatamente nessun danno più grave.

Tra Masone, Campo Ligure e Rossiglione, invece, la pioggia violenta e ininterrotta ha causato danni pesantissimi: in via Airenta una frana ha investito un condominio e altre piccole frane hanno minacciato altri edifici costringendo all’evacuazione di 48 persone, decine di persone che sono riuscite a trovare ospitalità da parenti e amici rinunciando così a trascorrere la notte nel campo di emergenza allestito nella palestra.

Anche a Campo Ligure, dove nella notte la situazione è peggiorata, si contano i danni: un intensissimo nubifragio ha fatto precipitare sul territorio oltre 500 mm di pioggia, facendo esondare lo Stura in località Maddalena. La pioggia ha fatto crollare una chiesetta che dava sulla strada, e i vigili del fuoco che hanno trascorso ore a cercare eventuali feriti sotto le macerie, fortunatamente senza trovarne traccia. Decisa anche l’evacuazione di due donne e un bambino in via precauzionale.

A Rossiglione vengono tenute sotto stretto monitoraggio le frane in località Palazzo, in valle Berlino, in località Curella e sulla strada tra località Zanna Bruciata e Pezzina. A rendere ancora più complicata la situazione, numerosi blackout (tra cui quello dell’illuminazione pubblica) e il parziale isolamento telefonico.

Valle Stura isolata, viabilità interrotta: chiuse strade e provinciali

Dal punto di vista della viabilità, la vallata è isolata: ferma la Genova - Arquata (mentre sono ripartite a velocità ridotta la Genova - Milano e la Genova - Torino dopo una notte di stop), la statale tra Masone e Campo Ligure è interrotta per la presenza di un’altra frana sulla strada, mentre la circolazione fra Campo Ligure e Rossiglione è riservata a mezzi di soccorso e residenti. Interrotta anche la provinciale 41 che collega Rossiglione a Tiglieto per una frana che si è verificata poco dopo località Garassino, al km 2,3. Un’altra frana è stata registrata anche sulla SS456 all’altezza del Cotonificio, ma in questo caso è stata ripristinata, insieme con Anas, la viabilità a senso unico alternato.

Il bilancio è ancora incompleto, e intorno alle 11 a Rossiglione arriverà il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, insieme con l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, per un sopralluogo e per cercare di capire come attivare le risorse a disposizione. Nella notte i timori sono tornati a salire di pari passo con il livello dello Stura e di altri torrenti come il Berlino, tutti arrivati ai limiti dell’esondazione: «Salite ai piani alti se potete e non uscite di casa - è stato l’appello ribadito più volte dalla sindaca Katia Piccardo - Non è il momento per andare a curiosare vicino all’acqua ». Nelle ultime 24 ore a Rossiglione sono caduti 348,8 mm di pioggia, 441 a Prai, 307 a Urbe, 210 a Sciarborasca.

Subito dopo Rossiglione, Toti e Giampedrone si sposteranno a Campo Ligure per effettuare un sopralluogo anche lì. E mentre si contano i danni, i modelli previsionali lasciano sperare in una tregua, quanto lunga ancora non è chiaro: «Il radar mostra la Liguria finalmente priva di precipitazioni - fa sapere Arpal - preludio a una giornata in cui il sole tornerà a splendere quasi ovunque, con temperature ben al di sopra della media del periodo e venti forti e rafficati da nord».

Basso Piemonte in ginocchio, l'alluvione fa una vittima

La situazione più critica resta però quella in Basso Piemonte: Novi Ligure, Serravalle, Gavi sono state sommerse da fango e acqua, e l'alluvione ha fatto una vittima. Si tratta di un tassista di Sale, in provincia di Tortona, che lunedì pomeriggio era arrivato all'aeroporto di Genova per recuperare un cliente da riaccompagnare in zona Serravalle. Lasciato il cliente era ripartito, ma è stato sorpreso dal maltempo: il suo corpo senza vita è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina.

Ritrovati invece vivi i due anziani dispersi a Mornese.