Alluvione 2011, è il giorno della sentenza per Vincenzi e gli altri

Oggi è attesa la sentenza del processo d'appello bis per l'alluvione del novembre 2011 in cui morirono 4 donne e 2 bambine, travolte da acqua e fango in via Fereggiano. L'udienza di marzo era saltata per il coronavirus. Tutti gli imputati, tra i quali l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, hanno chiesto di patteggiare. In questo modo eviterebbero il carcere e potrebbero chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali.

L'allora sindaco Vincenzi è stata condannata in primo e secondo grado a cinque anni. Vincenzi deve rispondere dell'accusa di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Secondo la Cassazione, il Comune era impreparato e inerme. «La macchina allestita fu colposamente insufficiente e inefficiente», avevano scritto i magistrati. Caduta l'accusa che riguardava la falsificazione dell'orario di esondazione del corso d'acqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A febbraio i familiari delle sei vittime hanno ricevuto i risarcimenti da parte del Comune di Genova e sono usciti dal processo. L'assicurazione aveva preso tempo e dopo mesi di trattative ha pagato quanto dovuto.