Alluvione in basso Piemonte, morto il tassista disperso: era partito dal Colombo

L'alluvione che lunedì ha investito il Basso Piemonte, la valle Stura e la valle Orba ha mietuto una vittima: si tratta di un tassista originario di Sale, piccole Comune in provincia di Alessandria, che lunedì pomeriggio è stato sorpreso dal maltempo mentre stava facendo ritorno a casa.

L'uomo era partito dal Piemonte per raggiungere l'aeroporto Cristoforo Colombo e recuperare un cliente diretto a Serravalle. Stando alle prime informazioni sarebbero stati sorpresi dalla piena in zona Capriata: salvo il cliente, mentre il tassista sarebbe stato trascinato via dalla furia dell'acqua. Il ritrovamento del corpo ormai senza vita è avvenuto proprio in zona Capriata, in località Carolina, dove è crollato un ponte.

Inizialmente si era diffusa la notizia che l'uomo fosse originario di Genova, ma da approfondimenti successivi è stata accertata l'origine piemontese. Risultano ancora disperse due persone a Mornese.