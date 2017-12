Alluvione 2016, un milione di euro per i danni causati dalle piogge

Arrivano altri fondi per ripristinare i danni da maltempo dovuti all’alluvione del 2016. Nell’ultima giornata di lavoro del 2017, la giunta regionale ha approvato uno stazionamento di oltre 1 milione di euro, finanziamenti derivanti dalle accise sulla benzina 2017,

La proposta è stata avanzata dall’assessore alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone, e i fondi serviranno a mettere in campo tutte le misure necessarie per ripristinare le gravi emergenze infrastrutturali su tutto il territorio regionale a seguito delle forti piogge che si sono abbattute.

In particolare, sono stati individuati 4 interventi nelle diverse province:

- 120 mila euro saranno assegnati al Comune di Rezzo (IM) per far fronte alla situazione di rischio residuo che grava sull’abitato di Borghetto di Lavinia a causa degli imponenti volumi di detriti instabili, parzialmente mobilizzati dalla frana nel novembre 2016 che ancora occupano buona parte della testate del Rio Quardella, incombendo sull’abitato a fondovalle e sulla strada provinciale per Rezzo.

- 700 mila saranno assegnati al Tigullio per interventi di manutenzione straordinaria nel torrente Entella, per far fronte alle criticità idrauliche emerse nel corso delle forti piogge dello scorso 11 dicembre che hanno causato l’esondazione del corso d’acqua. Ancora una volta le piogge hanno messo in evidenza le particolari criticità del corso d’acqua, già sottolineate anche dagli Enti locali. Dei 700mila euro totali.

- 420mila saranno assegnati al Comune di Lavagna per un intervento di messa in sicurezza dell’argine dell’Entella, sulla sponda sinistra a valle del Ponte della Maddalena e 280mila euro saranno assegnati al Comune di Carasco per lavori di rifacimento e ripristino dell’argine, mediante la manutenzione straordinaria della scogliera arginale.

- 231mila euro saranno inoltre assegnati al Comune di Albenga per far fronte alla situazione di rischio connessa al deterioramento delle opere arginali del torrente Arroscia, in località Lusignano, fortemente danneggiate dal maltempo che si è abbattuto nel novembre 2014. I finanziamenti stanziati serviranno ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria degli argini erosi.

«Questi ulteriori finanziamenti si vanno ad aggiungere alle risorse stanziate solo 20 giorni fa per la viabilità dello spezzino - ha sottolineato Giampedrone - portando a 12 milioni gli stanziamenti spalmati nel 2017 su tutta la regione per ripristinare i danni dal maltempo. Si tratta di segnali molto importanti che questa Giunta continua a dare, a dimostrazione dell’estremo interesse nei confronti del territorio e della difesa del suolo per poter chiudere ferite aperte anche molti anni fa».