Alluvione 2011: dal Comune proposta di risarcimento ai parenti delle vittime

Il 13 marzo in Cassazione si discuterà l'ultimo grado del processo sull'alluvione del 2011, che vede coinvolti l'ex sindaco Marta Vincenzi (condanna a cinque anni in Appello), l'ex assessore Francesco Scidone e altri tre dirigenti del Comune, condannati anche in Appello per falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

In vista dell'udienza, Tursi ha fatto sapere ai legali dei parenti delle vittime di mettere a loro disposizione il massimale dell'assicurazione per risarcirli. Entro un paio di giorni si avrà la risposta. Se i parenti delle vittime accettassero il risarcimento, uscirebbero dal processo come parti civili.

In quel tragico giorno persero la vita quattro donne e due bambine: la 29enne Shpresa Djala e le figlie Gioia, 8 anni, e Janissa di 10 mesi, sorprese dalla piena sulla via del ritorno dalla scuola della piccola Gioia; Serena Costa, studentessa 18enne che stava andando a prendere il fratellino a scuola; Angela Chiaramonte, 40 anni, anche lei uscita per recuperare il figlio a scuola; ed Evelina Pietranera, 50 anni, che stava tornando a casa dopo avere chiuso la sua edicola in via Fereggiano.