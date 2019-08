Sorpresi mentre allestivano bivacchi a Bolzaneto, nomadi allontanati dalla Municipale

Sono stati sorpresi ad allestire bivacchi in via Bruzzo, a Bolzaneto, e allontanati dalla Polizia Locale.

I protagonisti della vicenda, nei giorni scorsi, sono stati due gruppi di nomadi sinti di origine siciliana: a renderlo noto, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino: «L’obiettivo è quello di prevenire il degrado e combattere le situazioni di illegalità come le occupazioni abusive - dice -. Queste operazioni sono un segnale che siamo sempre in prima linea sulle criticità».

I due gruppi - con parecchi minori all'interno - sono stati trovati in entrambi i casi intenti ad allestire un bivacco in via Bruzzo, proprio laddove nel dicembre scorso era stato sgomberato un campo abusivo in condizioni igienico sanitarie disastrose, e dove l’amministrazione comunale si era fatta carico della ripulitura del sito, operazione da 25mila euro.

Ed è anche lo stesso luogo in cui gli insediamenti, smantellati più volte tra il 2017 e il 2018, erano arrivati a contare 29 gruppi familiari presenti e che era diventato anche discarica di rifiuti utilizzata proprio dagli occupanti. In quell’occasione si erano venute a creare condizioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica e potenzialmente inquinanti per il torrente Secca, affluente del Polcevera.

Entrambi i gruppi allontanati nei giorni scorsi viaggiavano a bordo di auto con le tende nel bagagliaio: si stavano accingendo a montarle quando sono stati notati dagli agenti, che sono intervenuti immediatamente impedendo che l'area venisse occupata anche solo per breve tempo e prevenendo, così, ogni genere di abuso.