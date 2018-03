Allerte meteo, messaggi a costo zero con Telegram e Bot

Svolta social per il Comune di Genova, che dopo la polemica sugli sms di allerta terminati ha deciso di attivare su Telegram un servizio bot che si occupa di inviare a titolo gratuito comunicazioni legate ad allerte meteo a titolo completamente gratuito.

Il servizio richiede che il cittadino abbia scaricato Telegram, app di messaggistica instantanea simile a WhatsApp, sul proprio smartphone o tablet. A quel punto, registrando in rubrica il numero del Comune, il bot (software che sfruttando una basilare intelligenza artificiale) invia messaggi sulla diramazione dell’allerta e su eventuali modifiche proprio come accade per i comuni sms.

Sfruttando la connessione dati e l’app di Telegram, però, il servizio è gratuito sia per il cittadino sia per il Comune: «Il servizio è completamente gratuito per i cittadini, indipendentemente dal gestore di telefonia mobile, e dal tipo di telefono utilizzato - conferma la Protezione Civile di Genova - I dati riguardanti le informazioni di allerta meteo vengono coordinati dalla Protezione Civile del Comune di Genova».

Chi volesse accedere da computer, invece, può iscriversi al canale che si trova a questo indirizzo: www.telegram.me/protcivcomunege. Il Bot invece è @ProtCivComuneGe_BOT.