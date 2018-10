Maltempo sulla Liguria e allerta meteo, scuole chiuse in alcuni comuni

Lunedì 29 ottobre 2018 le scuole sono rimaste chiuse a Genova e in gran parte della Liguria per via dell'allerta meteo rossa. Il maltempo si è abbattuto con violenza sulla regione, causando seri danni. Alla luce di questo, la decisione se tenere aperte le scuole o meno a Genova martedì 30 ottobre è stata rinviata a una riunione in programma intorno alle 18 in Protezione civile.

In attesa di conoscere le decisioni per quanto riguarda le scuole a Genova, altri Comuni hanno già comunicato la volontà di tenere gli studenti a casa anche martedì: si tratta di Chiavari, Portofino, Rapallo, Santa Margherita e Sestri Levante.

Stando al bollettino, diramato questa mattina, l'allerta martedì scende ad arancione e poi a gialla, situazione che di solito comporta la regolare apertura delle scuole. Ma le forti raffiche di vento con crolli di alberi, tegole e quant'altro potrebbero indurre a tenere ancora gli studenti a casa in via precauzionale. Una decisione ufficiale è attesa entro le 19.