Meteo, fine settimana bagnato sulla Liguria

Continua a piovere su Genova e la Liguria e anche per il fine settimana le previsioni meteo non annunciano niente di buono. Due zone della regione sono al momento in allerta gialla e in mattinata è atteso un nuovo bollettino di Arpal; a quel punto si saprà se domani c'è allerta e se rossa, arancione o gialla. In attesa basta dare uno sguardo al Buongiorno Liguria di Limet per farsi un'idea di cosa ci aspetta.

«Un'intensa perturbazione nord-atlantica sta per entrare sul bacino del Mediterraneo - scrive Davide Bonanno -, dove tenderà a sprofondare verso sud, bloccata da un possente anticiclone presente sull'est europeo. Sulla nostra regione si stanno già verificando le prime piogge prefrontali, specie sul settore centrale, in attesa di un inasprimento dei fenomeni a partire dalla prossima notte».

«Nelle prossime ore - prosegue Limet - le piogge continueranno a interessare il genovese centro-orientale, tendendo nel pomeriggio ad arretrare gradualmente verso ovest, coinvolgendo anche il savonese orientale. In serata, l'ulteriore affondo della saccatura verso sud imporrà un richiamo sciroccale più deciso sul levante ligure, che si scontrerà con la tramontana scura in uscita dalle valli savonesi e genovesi, anch'essa in rinforzo».

«Si prevede dunque - conclude Limet - un'intensificazione dei fenomeni sul settore centrale, specie tra Varazze e Genova, dove non si esclude anche qualche temporale stazionario. Attenzione in questa zona alle possibili frane e alla possibile fuoriuscita di piccoli rii e torrenti. Sul resto della regione, sempre dalla sera, cominceranno le prime piogge consistenti, in particolare nell'entroterra di ponente per effetto "Stau" ad opera dei rilievi».

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 22 novembre 2019

Sulla Liguria permangono condizioni di instabilità con possibili locali rovesci o temporali anche forti. Alta probabilità di fenomeni forti su B e C, bassa sulle restanti zone. Dalla serata si attende un'ulteriore intensificazione dei fenomeni precipitativi e temporaleschi a causa di una nuova saccatura in ingresso sul Mediterraneo. Rinforzo dei venti da Sud-Est su BC, orientali sull'estremo occidentale di A, fino a forti rafficati; locale ingresso da Nord moderato sulle zone B e D.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 23 novembre 2019

Transito di una perturbazione atlantica con piogge anche moderate su ABD e cumulate elevate su ABD e significativi su CE. Condizioni di instabilità con alta probabilità di rovesci o temporali forti su ABD, bassa su CE. Venti da Sud-Est su BC, orientali sull'estremo occidentale di A, fino a forti rafficati; locale ingresso da Nord moderato sulle zone BD. Aumento del moto ondoso con mare agitato sotto costa per onda da Sud, Sud-Est con mareggiata da Scirocco su A e B, mare localmente agitato su C.

Articolo in aggiornamento

