Meteo Liguria: sul levante l'allerta sale a rossa

Questa volta il maltempo sta colpendo in maniera più decisa sul levante della regione. Per questo Arpal ha deciso di alzare il livello dell'allerta a rosso sulla zona C fino alla mezzanotte. Sul genovese l'allerta gialla si conclude alle 18. La zona E è in allerta arancione fino alle 3 di questa notte. Nelle prossime ore i sindaci, soprattutto quelli del levante, decideranno se lunedì le scuole saranno chiuse o aperte. A Genova lezioni regolari, salvo decisioni dell'ultima ora.

L'allerta nel dettaglio

Levante da Portofino al confine con la Toscana (zona C) bacini medi e grandi rossa fino a mezzanotte, poi arancione fino alle 8 di domani lunedì 4 novembre; bacini piccoli arancione fino alle 18 di oggi, poi gialla fino alle 08 di domani, lunedi 4 novembre.

Entroterra di centro-levante, da Valle Scrivia a Val d’Aveto (zona E) bacini piccoli arancione fino alle 18; bacini medi e grandi arancione fino alle 3 di domani, lunedì 4 novembre; poi gialla su tutti i bacini fino alle 08 di domani lunedì 4 novembre.

Centro (zona B) gialla fino alle ore 18 di oggi, domenica 3 novembre.

Ponente (zone A e D) gialla fino alle ore 15, domenica 3 novembre.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 3 novembre 2019

Perturbato con precipitazioni diffuse da Ponente a Levante. Previste intensità moderate su B, E, forti su C e quantitativi significativi su B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organzzati su A, B, D. Progressiva attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera ad iniziare da Ponente. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su A, C, E con possibili raffiche fino a burrasca (70-80 km). Mare agitato o localmente molto agitato, mareggiata di Libeccio (periodo 8 sec.) su A, B, C.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 4 novembre 2019

Nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge diffuse a Levante, localmente anche a carattere di rovescio. Venti in rinforzo da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca su A (raffiche 80-90 km/h), forti su B, C, D, E (raffiche 70-80 km/h). Già dalla notte mare in aumento fino a molto agitato sul Centro Levante, agitato o localmente molto agitato a Ponente. Mareggiata di Libeccio su A, mareggiata intensa di Libeccio su B, C (periodo 10 sec.).

Previsioni meteo di Arpal per martedì 5 novembre 2019

Umide correnti meriodionali di Libeccio, attivate da una nuova saccatura atllantica, determinano precipitazioni insistenti sul Centro Levante. Possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti in rinforzo da Sud-Ovest su A, B, C con raffiche fino 60-70 km/h. Mare fino alle prime ore del mattino agitato su C, in temporaneo calo a molto mosso; nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato o localmente molto agitato dal pomeriggio per onda da SW con possibili mareggiate di Libeccio su B, C. Seguire aggiornamenti.

La suddivisione in zone del territorio regionale